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Arjantin kayıp denizaltının mürettebatını aramayacak

44 kişilik mürettebatıyla Patagonya açıklarında batan ARA San Juan isimli denizaltı için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

DHA | 01.12.2017 - 15:19..
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Kurtarma çalışmalarının basın sözcülüğünü yapmakta olan donanma kaptanı Enrique Balbi, “Kimse kurtarılmayacak” dedi ve 500 metre derinlikte olduğu tahmin edilen denizaltının bir süre daha aranmaya devam edileceğini ekledi.

Kurtarma operasyonlarının başlamasından günler sonra kayıtlara geçtiği belirlenen nedeni belirsiz bir patlamanın denizaltını Atlantik Okyanusu’nun dibine göndermiş olabileceği tahmin ediliyor.

Arjantin kayıp denizaltının mürettebatını aramayacak

"DENİZALTININ KONUMUNU TESPİT EDEMEDİK"

Balbi ABD, İngiltere ve Rus uçak, gemi ve personelleriyle birlikte aranan denizaltına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sarfedilen onca çabaya rağmen denizaltının konumunu tespit etmek mümkün olmadı.” dedi.

Arjantin kayıp denizaltının mürettebatını aramayacak

15 KASIM'DA KAYBOLMUŞTU

Alman yapımı dizel elektrik denizaltı ARA San Juan 15 Kasım’da Mar del Plata donanma üssüyle radyo iletişimi kurmasının ardından kaybolmuş, donanma denizaltının kayıp olduğunu iki gün sonra açıklamıştı.

Arjantin kayıp denizaltının mürettebatını aramayacak

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