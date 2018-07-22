Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “G20 Aile Fotoğrafı” çekimine iştirak etti. Albayrak aynı zamanda ABD, Fransa ve Çin'den gelen mevkidaşlarıyla da toplantı yaptı.

MNUCHİN İLE TOPLANTI

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.

ALBAYRAK ÇİN TEMSİCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Çin Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Liu Kun ile görüştü.

FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakanı Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü.