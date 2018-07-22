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Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin'de bulunan Bakan Berat Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine iştirak etti.

AA | 22.07.2018 - 03:26..
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Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “G20 Aile Fotoğrafı” çekimine iştirak etti. Albayrak aynı zamanda ABD, Fransa ve Çin'den gelen mevkidaşlarıyla da toplantı yaptı.

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

MNUCHİN İLE TOPLANTI

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

ALBAYRAK ÇİN TEMSİCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Çin Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Liu Kun ile görüştü.

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakanı Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında  Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü.

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

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