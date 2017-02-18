Arjantin'de otobüs kazası: 19 ölü, 23 yaralı

Emniyet yetkilileri, And dağları yakında bulunan bir otoyolda 43 kişiyi taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı.
Yetkililer, kazada, Arjantin'in Mendoza kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya giden otobüsteki 19 yolcunun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralıların yakınlardaki Uspallata kentinde ve Mendoza'daki hastanelere sevk edildiğini aktaran yetkililer, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapatılan otoyolun tekrar kullanıma açıldığını belirtti.