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Arjantin'de otobüs kazası: 19 ölü, 23 yaralı

Arjantin'de meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

18.02.2017 - 19:13
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Emniyet yetkilileri, And dağları yakında bulunan bir otoyolda 43 kişiyi taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı.

Yetkililer, kazada, Arjantin'in Mendoza kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya giden otobüsteki 19 yolcunun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralıların yakınlardaki Uspallata kentinde ve Mendoza'daki hastanelere sevk edildiğini aktaran yetkililer, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapatılan otoyolun tekrar kullanıma açıldığını belirtti.

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