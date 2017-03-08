Arjantin'de sendikalar hükümeti protesto etti

CGT İşçi Federasyonu ve diğer önemli sendikalar önderliğinde başkent Buenos Aires sokaklarında toplanan binlerce kişi Macri hükümetinin işten çıkarma, ithalattaki kısıtlamaları kaldırma ve diğer politikalarını protesto etti.

Ellerinde afişler ve Arjantin bayrakları taşıyan protestocular şehrin ana caddelerini trafiğe kapattı.

Ayrıca göstericiler, ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının artırılması talebinde bulundu.

Devlet Başkanı Macri'nin geçen yıl göreve gelmesinin ardından hükümet harcalamalarının ve tüketici fiyatlarının azaltılması amacıyla binlerce kişi işten çıkartılmıştı.

Macri, söz konusu politikaların ülkenin zor durumdaki ekonomisinin rahatlaması için gerekli olduğunu savunmuştu.