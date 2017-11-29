Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

26 yaşındaki Brenda Barattini, kızdığı erkek arkadaşının penisini bahçıvan makasıyla kesti.

SEVGİLİSİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ

Brenda Barattini, pazar günü sabah saatlerinde kızdığı erkek arkadaşının evine gitti. Uykuda olan erkek arkadaşının cinsel organını büyük bir bahçıvan makası ile kesti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Adamın çığlıkları üzerine komşular eve geldi. Cinsel organının büyük kısmı kesilen ve aşırı kan kaybeden adam hastaneye kaldırıldı. Adamın durumunun iyi olduğu belirtildi. Barattini ise gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf edip tutuklandı.