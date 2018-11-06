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Arjantin’de yeni bir dinozor türü bulundu

Bilim insanları, Arjantin’in Neuquen eyaletinde daha önce bilinmeyen bir dinozor türünün kemiklerini buldu.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 09:35..
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Arjantin’de bilinmeyen bir dinozor türünün kemikleri bir grup İspanyol ve Arjantinli araştırmacılar tarafından bulundu.

Araştırma grubunda yer alan bilim insanları, Zaragoza Üniversitesi'nden Jose Ignacıo Canudo öncülüğünde buldukları dinozor kalıntılarıyla ilgili Acta Palaeontologica Polonica bilim dergisinde bir makale yayınladı.

Arjantin’de yeni bir dinozor türü bulundu

YENİ TÜR DİNOZOR

Makalede, yaklaşık 110 milyon yıl önce yaşayan dinozora, Lavocatisaurus agrioensis adı verildiği ve dinozorun, otçul, uzun boyunlu ve uzun kuyruklu, dört bacaklı sauropodlar grubuna ait olduğu belirtiliyor.

Arjantin’de yeni bir dinozor türü bulundu

SIRA DIŞI BİR YERDE YAŞAMIŞLAR

Bulunan kalıntıların 12 metre uzunluğunda bir yetişkin ve altı ile yedi metre uzunluklarında iki genç dinozora ait olduğu belirtilen makalede, kalıntıların bulunduğu alanın o dönemlerde çöl olduğundan, dinozorlar için sıra dışı bir yer olduğu bilgisi de yer aldı.


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