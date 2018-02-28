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Arjantin'in diktatörlük dönemi komutanı Menendez öldü

1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminin (Kirli Savaş) ordu komutanı Luciano Benjamin Menendez öldü.

AA | 28.02.2018 - 11:20..
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Cinayet, adam kaçırma ve birçok işkence suçundan 13 ömür boyu hapis cezası bulunan 90 yaşındaki emekli generalin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Menendez’in çeşitli sağlık sorunları olduğu ve durumunun kötüye gitmesi nedeniyle de 7 Şubat'ta Cordoba kentindeki hapishaneden hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Arjantin'in diktatörlük dönemi komutanı Menendez öldü

ONLARCA CİNAYET, KAYBOLMA VE ADAM KAÇIRMADAN SORUMLU

Emekli general Menendez, Cordoba kentindeki gizli askeri üste yaşanan 282 kaybolma, 52 cinayet, 260 adam kaçırma ve birçok işkence suçundan ömür boyu hapis cezası almıştı.

İnsan hakları suçlarından çeşitli mahkumiyetleri bulunan 90 yaşındaki Menendez, 2008 yılında da 4 eylemcinin kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi suçlarından ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Arjantin'in diktatörlük dönemi komutanı Menendez öldü

ARJANTİN'İN ESKİ CUNTACILARI

Menendez ile yargılanan eski ordu komutanı Hector Pedro Vergez ve Ernesto Barreiro da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Eski cunta lideri Reynaldo Benito Bignone de 1970’li yıllarda Güney Amerika ülkelerinde ABD destekli yürütülen Condor Operasyonu kapsamında işlediği suçlar nedeniyle mayıs ayında 20 yıl hapis cezası almıştı.

Ülkenin son cunta lideri Bignone, 1982’den 1983’e kadar ülkenin yönetimini elinde tutmuştu. Bignone, 2 yıl önce 30 fabrika işçisinin kaçırılması ve işkence edilmesinden sorumlu tutulmuş ve 23 yıl ceza almıştı. 88 yaşındaki Bignone'ye işlediği suçlar nedeniyle 2011 yılında ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Arjantin’de 1976 ile 1983 yılları arasında yaşanan ve Arjantin hükümetince, "Kirli Savaş" olarak adlandırılan diktatörlük döneminde karşıt görüşlü 13 bin kişinin kaybolduğu ya da öldürüldüğü tahmin ediliyor. İnsan hakları örgütleri ise bu sayının 30 binden fazla olduğunu belirtiyor.



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