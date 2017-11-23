Arjantin'in kayıp denizaltısını Rusya da arayacak

Bir haftadır Atlas Okyanusu'nun güneyinde kayıp olan askeri denizaltısı ARA San Juan'ı arayan Arjantin, Rusya'nın yardım teklifini kabul etti. Kayıp denizaltıda 44 mürettebat bulunuyor.

BBC'de yer alan habere göre; Putin, Arjantin'e, mürettebatı bu tip operasyonlarda çok tecrübeli özel bir araştırma gemisi gönderebileceklerini söyledi.

Macri de bu teklite olumlu yanıt verdi.

Aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke de arama faaliyetlerine destek veriyor.

44 MÜRETTEBATI VAR

Dizel ve elektrikle çalışan 44 mürettebatlı denizaltı, 15 Kasım Çarşamba günü yaklaşık 430 kilometre açıkta kaybolmuştu.



Denizaltı kaybolduğunda, Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia bölgesindeki rutin görevinden, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyindeki Mar del Plata Limanı'na geri dönüyordu.



Denizaltının, elektrik kesintisi nedeniyle iletişim sorunları yaşadığı sanılıyor.



Ancak donanma protokolleri gereği, iletişim kesintisi halinde denizaltının su üstüne çıkması gerekiyor.



Arjantin donanması, denizaltının kaybolmasından birkaç saat önce yüksek bir ses saptandığı yönündeki haberleri soruşturduklarını açıkladı, bunun bir patlama olup olmadığı ile ilgili olarak ise yorum yapmadı.



Donanma yetkilileri bu aşamada denizaltıdaki oksijen stoğunun tükenmesinden kaygılı.

DENİZALTIDA GÖREVLİ İLK KADIN ARJANTİN ASKERİ

ARA San Juan'ın personellerinden biri de, Arjantin'in denizaltıda görevli ilk kadın askeri Eliana María Krawczyk'ti.



35 yaşındaki Krawczyk'e babası "Denizin kraliçesi" lakabını vermişti.



Denzialtıda görevli diğer personelin ise farklı yaş gruplarından oldukları bildiriliyor.

Bir haftadır haber alınamayan denizaltının mürettebatının Mar del Plata Üssü'nde toplanan ailelerinin ve yakınlarının kaygılı bekleyişi sürüyor.





Mar del Plata'daki sonanma üssü dışında kayıp personel için dua eden Arjantinliler