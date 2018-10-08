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Arjantinli gencin kafası tren boşluğuna sıkıştı

Arjantin Buenos Aires’te seyyar satıcı bir genç peronla tren arasındaki boşluğa düştü. Kafası platform ile tren arasına sıkışan genç uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 15:04..
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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in güneyindeki bir tren istasyonunda, seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi dengesini kaybedince kafası, platform ile tren arasına sıkıştı.

Arjantinli gencin kafası tren boşluğuna sıkıştı ViDEO

TREN RAYLARININ ARASINA SIKIŞTI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi uzun uğraşlar sonrasında kurtardı. Kurtarma ekibine liderlik eden itfaiye şefi Germn Freire, olayın çok garip olduğunu ve gencin kurtarılmasını olağanüstü bulduğunu söyledi.

Olayla ilgili açıklama yapan itfaiyeci, “Tren hareket ettiği zaman yanlış bir adım atmış, aşağıya kaymış ve tren ile platform arasında sıkışmış olmalı” dedi.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Genç adamın vücudunda ezilmeler olduğunu açıklayan yetkililer, rutin kontroller için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Birkaç gün önce bir kişinin aynı istasyonda tren raylarına düşerek öldüğünü hatırlatan yetkililer, gencin şanslı olduğuna dikkat çekti.

Arjantinli gencin kafası tren boşluğuna sıkıştı

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