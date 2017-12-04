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Arkadaşını 300 lira için öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar'ı bıçaklayarak öldüren Ali T. polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.

DHA | 04.12.2017 - 16:14..
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevdet Acar'ı öldüren şüphelinin İstanbul Sancaktepe'de daha önce yaşadığı semte kaçtığını belirledi.

Polis, Ali T.yi ve olay anında yanında bulunan arkadaşı R.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Ali T. ve R.A. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

300 LİRALIK ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ

Ali T.'nin, Cevdet Acar ile 300 lira alacağı için tartıştığı, daha sonra arkadaşını sırtından ve göğsünden bıçaklayıp öldürdüğü tespit edildi. Ali T. ve R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Arkadaşını 300 lira için öldürdü

Arkadaşını 300 lira için öldürdü

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