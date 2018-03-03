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Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Aksaray'da iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir neden çıkan tartışma sonucu 18 yaşındaki Ç.A 19 yaşındaki arkadaşı Nurullah Akpınar'ı av tüfeğiyle öldürdü.

DHA | 03.03.2018 - 20:34..
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Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesi’nde iddiaya göre Ç. A., arkadaşı Nurullah Akpınar ile görüşmek için evine gitti.

Nurullah Akpınar ile arkadaşı Ç.A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A., evde bulduğu av tüfeğiyle Nurullah Akpınar’a ateş etti. Ağır yaralanan Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma ekipleri, Ç.A.’yı evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Nurullah Akpınar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Ç.A., ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

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