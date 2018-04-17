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Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Erzurum'da arkadaşının sağ bacağına vurduğu tekme sonrasında gittiği hastanede kötü huylu tümör tespit edilen 10 yaşındaki Yunus Dızman, erken müdahaleyle sağlığına kavuştu.

AA | 17.04.2018 - 07:26..
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Yaklaşık 6 ay önce arkadaşının vurduğu tekmenin ağrısıyla gittiği hastanede sağ bacağında kötü huylu kemik tümör tanısı konulan 10 yaşındaki Yunus Dızman, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

"EN İYİ İHTİMALLE BACAĞI KESİLİRDİ"

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisinden Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dızman'ın kendilerine sağ uyruğundaki ağrı şikayetiyle geldiğini ifade ederek, "Hastanın MR ve filmlerinde kötü huylu kemik tümöründen şüphelendik ve öyle oldu. Bu tümör, çocukluk çağında sık görülen ve erken tanı konulmaz ise hayati fonksiyonları etkileyebilen tümör. Geç kalınsaydı metastaz denen diğer hayati organlara yayılımla hasta ölebilirdi veya en iyi ihtimalle bacağı kesilirdi." dedi.

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Dızman'ın bacağındaki tümörlü kemiğin radyasyon onkolojide ışın tedavisiyle temizlendiğini aktaran Tuncer, daha sonra plastik cerrahi ile Dızman'ı ameliyat ettiklerini anlattı.

Tuncer, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Dızman'ın tümorlü kemiğini bacağından çıkartıp tamamıyla tümörlü hücreleri de öldürmek için kemiği radyasyon onkolojisine gönderdik. Kemiği radyasyon onkolojide yoğun ışın altında tuttuktan sonra Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Önder Tan hocamızla hastanın kaval kemiğinin yanından aldığımız ince bir kemikle ışınlattığımız ölü kemiği canlandırmak amacıyla hastanın bacağına yerleştirdik. Böylece kemiği yeniden canlandırdık ve hastamızın ek proteze ihtiyaç duymadan hayatına tümörsüz şekilde devam etmesini sağladık." diye konuştu.

Operasyon sonrası Dızman'ın bacağındaki kemik dokularının yavaş yavaş kaynadığını gözlemlediklerini dile getiren Tuncer, ortalama 6-8 ay gibi bir süre sonra Dızman'ın ameliyatlı bacağı üzerine yürüyebileceğini kaydetti.

"BÜYÜDÜĞÜMDE DOKTOR OLUP HAYAT KURTARACAĞIM"

Bacağının kesilmekten kurtulduğuna sevinen Yunus Dızman ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, duygularını, "Bacağım kesilmekten kurtuldu, çok mutluyum. İyileştikten sonra koşacağım ve arkadaşlarımla top oynayacağım. Okulumu çok özledim, büyüdüğümde doktor olup hayat kurtaracağım." sözleriyle dile getirdi.

"ARKADAŞININ TEKMESİYLE HASTALIĞINI ÖĞRENDİK"

Anne Halime Dızman ise oğlunun arkadaşıyla oynarken bacağına aldığı tekmenin ağrısıyla hastaneye geldiklerini belirterek, "Arkadaşının tekmesi sayesinde oğlumun bacağındaki hastalığı öğrendik. Yunus'un bacağındaki ağrıyla gittiğimiz hastanede bacağında kötü huylu tümör ortaya çıktı." dedi.

Anne Dızman, oğlunun ameliyatında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Doktorlar bize oğlumun hastalığını anlattığında çok kötü olmuştuk, bacağı kesilebilir denildi. Bacağında kötü huylu tümör olduğu için umudumuz yoktu. Allah doktorlardan razı olsun oğlumun bacağını kurtardılar, bu mutluluk anlatılamaz." ifadesini kullandı.

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