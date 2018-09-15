taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Arkadaşının başını kesen sanık: Şizofrenim

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını önce bıçaklayıp ardından boğazını keserek öldüren Yılmaz Koçak ilk kez hakim karşısına çıktı.

İHA | 15.09.2018 - 11:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar, yakınları ve avukatları katıldı.

"Canavarca his saikiyle adam öldürmek" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan Yılmaz Koçak, olay günü yaşananlara dair hatırladığı bir şey olmadığını söyledi.

Arkadaşının başını kesen sanık: Şizofrenim

"ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRDÜM"

Daha önce bir başka arkadaşını kavga sırasında öldürdüğünü ve 6 yıl yattıktan sonra tahliye olduğunu, daha sonra bir başka kişiyi yaraladığını ve 1 buçuk yıl cezaevinde kaldığını dile getiren Koçak, "Celil Tükenmez benim yakın arkadaşımdır. Kendisi benim çocukluk arkadaşımdır. Hatta birbirimize kardeşim deriz. Ben işlediğim bu 2 suçtan dolayı cezaevinde yattığım süreçte şizofreni tedavisi gördüm. Bursa ve İstanbul illerinde bu rahatsızlığım ile ilgili tedavi gördüm ve tedavim devam etmektedir. Ben normalde her gün doktorumun bana verdiği 3 ilaç kullanıyorum. Olay günü ilaçlarımı aldım. Bu ilaçları aldıktan sonra ertesi güne kadar yaşanan hiçbir olayı hatırlamıyorum. Sadece bana anlatılan olayın akşamında hastanede olduğumu, göğsümün ağrıdığını ve ambulans sesi duyduğumu hatırlıyorum. Kolluktaki ifademde de olayı hatırlamadığımı, hatırladığım takdirde ilgili kurumlarla paylaşacağımı söylemiştim." dedi.

Arkadaşının başını kesen sanık: Şizofrenim

RAPOR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren sanıkla ilgili adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bin Ladin'i öldüren eski asker: Yaptığım en kötü şey

Bin Ladin'i öldüren eski asker: Yaptığım en kötü şey

113
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

97
Alaattin Çakıcı üzerinden AK Parti-MHP kavgası çıkardılar

Alaattin Çakıcı üzerinden AK Parti-MHP kavgası çıkardılar

168
HDP, havaalanında provokasyon peşinde

HDP, havaalanında provokasyon peşinde

146
Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

Florence Kuzey Carolina'yı vurdu

129
Aziz Kocaoğlu: İzmir'de kokunun nedeni Melih Gökçek

Aziz Kocaoğlu: İzmir'de kokunun nedeni Melih Gökçek

93
Ozan Kabak taraftarı mest etti

Ozan Kabak taraftarı mest etti

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM