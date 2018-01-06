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Arkadaşının kaleden düşme anını kaydetti

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp fotoğraf çekinmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın, arkadaşının kaydettiği düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 06.01.2018 - 09:50..
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Şanlıurfa’daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı.

ARKASINA MANZARAYI ALMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Arkasına Balıklıgöl’ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı.

Ağır yaralanan 8 çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanssız adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşının kaleden düşme anını kaydetti VİDEO

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