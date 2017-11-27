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Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

Muğla'da, iddiaya göre şakalaşırken tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Ömer Özavcı için ilçede tören düzenlenecek.

DHA | 27.11.2017 - 14:31..
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Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Ömer Özavcı iddiaya göre, bu sabah nöbet değişimi sırasında arkadaşı jandarma er İ.A. ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada İ.A.'nın silahı kazayla ateş aldı. Göğsünden yaralanan Özavcı, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özavcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan jandarma er İ.A.'nın ifadesinde, Özavcı ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını söylediği belirtildi. Terhisine yaklaşık 5 ay kalan Özavcı için ilçede tören düzenlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

Arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

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