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Arkadaşının kestiği ağacın altında can verdi

Karabük'te 65 yaşındaki Yılmaz Bozkurt, arkadaşının kestiği ağacın altında kalarak can cerdi.

DHA | 10.05.2018 - 15:51..
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Dün öğle saatlerinde Karabük Yeşiltepe köyü Karabatak mevkiinde Yılmaz Bozkurt arkadaşı Mesut Bostancı'ya (67) yardım etmek için birlikte ormana ağaç kesmeye gitti.

AĞAÇ ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Yılmaz Bozkurt'un üzerine arkadaşının motorlu testere ile kestiği ağaç devrildi. Başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan arkadaşını gören Mesut Bostancı, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Sağlık ekibi, Yılmaz Bozkurt'un öldüğünü belirledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz Bozkurt'un cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Mesut Bostancı'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mesut Bostancı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arkadaşının kestiği ağacın altında can verdi

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