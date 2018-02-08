taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.402
USD
3,8225
EURO
4,6797
ALTIN
161,02
PETR
65,0800

Arkadaşının otomobiliyle hırsızlık yaptı

Körfez ilçesinde, emanet aldığı arkadaşının otomobiliyle, Hereke Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bulunan 3 bilgisayar ve 1 televizyonu çalan şüpheli yakalandı.

DHA | 08.02.2018 - 13:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Körfez Hereke Anadolu Lisesi'ne giren hırsız, öğretmenler odasında bulunan 3 adet dizüstü bilgisayar ile 1 adet LCD televizyonu çaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

Arkadaşının otomobiliyle hırsızlık yaptı

Aracın plakasını tespit eden polis, adresin kayıtlı olduğu adrese gitti. Otomobilin sahibi olay günü aracını arkadaşına emanet verdiğini söyledi.

Bunun üzerine arkadaşının otomobilini alarak hırsızlık yaptığı belirlenen M.A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Körfez Adliyesine sevk edilen M.A.K. tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

134
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

425
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

131
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

79
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

139
Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri

Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri

26
Mehmet Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti

Mehmet Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM