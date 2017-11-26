Şantajla tecavüzden yargılanan sanığa 18 yıl hapis

Erzurum'da, geçen haziran ayında, bir kargo şirketinde çalışan şoför M.B., arkadaşı M.G.'nin ayrıldığı sevgilisini telefonla arayarak, kendisiyle görüşmek istedi. Erkek arkadaşından ayrıldığı için bunalıma giren üniversite öğrencisi D.B. bu teklifi kabul ederek, sevgilisinden haber alma düşüncesiyle M.B. ile buluştu.

M.B., genç kızı araca alarak iddiaya göre, ıssız bir yere götürdü. D.B.'ye arkadaşıyla aralarında geçen cinsel ilişkiden haberi olduğunu söyleyen M.B., kendisiyle de birlikte olması şartıyla ailesine bu durumu anlatmayacağı şantajında bulundu.

"OLACAKLARDAN KORK"

D.B.'yi aracından indiren M.B., telefonla arayıp, mesaj gönderdiği genç kıza yönelik şantajlarını sürdürdü. D.B.'ye gönderdiği kısa mesajda M.B., "Sen, kendin geleceksin. Benimle zevk alarak, birlikte olacaksın. Gözünden bir damla yaş gelmeyecek. Sana bir saat müsaade. Haber vermezsen olacaklardan kork." dedi.

Olanların başka şehirdeki ailesi tarafından duyulmasından korkan D.B., konuşmak için M.B. ile yeniden buluştu. Genç kızı araca alan M.B., aracın kapılarını kilitleyerek, iddiaya göre, D.B.'ye tecavüz etti. Tecavüz sonrası M.B.'nin şantajlarını sürdürmesi üzerine D.B., polise başvurarak, M.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.B., tutuklandı.

"YASTIĞA BAŞIMI RAHAT KOYUYORUM"

M.B. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Önceki duruşmada savcının esasa ilişkin görüşünü sunması sunması ardından savunması alınan M.B., şöyle dedi:

"Kıyamet koptuğunda Mahkeme-i Kübra'da buradaki herkes, şahit olsun. Benim yüzüm ak, vicdanım rahat. Yastığa başımı rahat koyuyorum. O, düşünsün. Öbür dünyada bu suçlardan o, cehenneme gidecek. Üç kuruş para için düştüğüm durumlara bak" dedi.

SAVCI: "SANA O YETKİYİ KİM VERDİ"

Mahkeme Başkanı Server Şimşek, "Sana o yetkiyi kim verdi? Kimin cehenneme gideceğine sen mi karar veriyorsun? Sen, şu an buradaki suçlar ile ilgili mükellefsin. Öbür dünyada ne olacak, kimse bilemez. Sen de bilemezsin ben de" diyerek, tutuklu sanığa tepki gösterdi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına çıkarılan M.B. suçlamaları yine kabul etmedi. D.B.'ye rıza dışında bir eylemde bulunmadığını öne süren M.B., "Mağdur istediği parayı vermediğim için bu şekilde iftirada bulundu. Beraatımı istiyorum." dedi.

18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, M.B.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulamadığı M.B.'ye ayrıca 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis, 10 bin lira adli para ve 'hakaret' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, üniversiteli genç kızın araçta kilitli tutmasının 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu oluşturduğu kanaatine vararak M.B. hakkında bu suçtan da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.