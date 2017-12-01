Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı

Erzurum'un Muratpaşa Mahallesi, Merkezi Yönetim Caddesi'ndeki eski valilik binasında meydana gelen olayda, ehliyet sınavına giren C.G.'den şüphelenen görevliler yanına giderek, kimliğin kendisine ait olup olmadığını sordu.

İTİRAF ETTİ

Arkadaşının yerine sınava girdiğini itiraf eden 25 yaşındaki C.G., salondan çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü.

"PARA ALMADIM"

C.G., arkadaşı 28 yaşındaki O.K.'nin yardım istemesi üzerine sınava girdiğini belirterek, "Herhangi bir para almadım. Sınav olduğu esnada görevliler yanıma gelerek, kimlikten şüphelenerek bana ait olup olmadığını sordular. Ben de arkadaşımın yerine sınava girdiğimi anlattım." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.