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Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi

Antalya'da iki kız arkadaşının başka bir erkekle telefonda konuşmasına sinirlenen adam intihara kalkıştı.

DHA | 24.08.2018 - 15:58..
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Olay, saat 12.00 sıralarında Murtapaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir terasında iki kız arkadaşıyla sohbet eden Yasin T., iddiaya göre arkadaşlarının telefonda başka bir erkekle görüşmesine kızarak, falezlere çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Yasin T.'yi kayalıklardan inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi

POLİS İKNA ETTİ

Bu sırada gömleğini arkadaşlarının üzerine fırlatan Yasin T., olay yerindeki vatandaşların da uzaklaşmasını istedi. Denizden yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklarda bir süre gözyaşı döken Yasin T., polisle sağlık ekiplerinin 'Gel kahve içelim, konuşalım, sorunu çözelim' sözleriyle bulunduğu yerden indi.

Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi VİDEO

Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi

KAÇMAYA BAŞLADI

Kayalıklardaki ahşap korkuluktan inen Yasin T., polis otomobiline götürüldüğü sırada koşarak kız arkadaşlarının yanına gitti. İki arkadaşına bağıran Yasin T.'yi polis zorlukla sakinleştirdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Yasin T., bindirildiği polis otomobilini yumruklamaya başladı.

Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi

Otomobilde sakinleştirilen Yasin T., sağlık muayenesi için hastaneye götürülmek için araçtan indirilip ambulansa götürülürken kaçmaya başladı.

BİBER GAZIYLA DURDURULDU

Konyaaltı Caddesi'nde polisin yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T., yoldan geçen bir aracı durdurup binmek istedi. Sürücüsünün camı kapatıp, kapısını kilitlediği otomobile binemeyen Yasin T.'yi, polis, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, Yasin T.'yi, yere yatırıp kelepçeledi. Yasin T., daha sonra eli kelepçeli halde beraberinde bir polisle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi

Yasin T.'yi yakalayan polise tepki gösteren bir kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis, Yasin T.'nin kız arkadaşlarını da polis merkezine götürdü.

Arkadaşlarına sinirinden intihar etmek istedi

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