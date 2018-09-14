Arkadaşlarının tavsiyesine uydu hayatını kaybetti

7 yıldır sigara kullanan Murat Duman sigarayı bırakmak istedi. Arkadaşları ona sigarayı bırakması için bir karşım tavsiye etti. Murat eve giderek karışımı kullandı. Nereden temin edildiği bilinmeyen karışım genç Murat'ın hayatına mal oldu.

Karışımı kullandıktan sonra fenalaşan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Karışımın içeriği ve kim tarafından temin edildiği bilinmiyor.

"OĞLUM İKİ SAAT DAYANMADI"

Murat Duman'ın annesi Nazire Duman, "Benim evim yandı başkasının evi yanmasın. Ben evde yoktum. Ben olsaydım zaten bırakmazdım. Oğlum iki saat dayanmadı." dedi.

Acılı baba ise bu tür vakaların yaşanmaması için tedbir ve denetimlerin artmasını istedi. Özellikle gençleri de uyardı. Gençlerin, zayıflama ve sigara bırakma ilaçlarına itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.

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KARIŞIMIN İÇERİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Bu arada olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Gencin kesin ölüm sebebi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun vereceği otopsi raporu sonrası netlik kazanacak. Karşımı temin eden kişi ve kişiler de araştırılıyor.