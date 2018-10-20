Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

Murat Yıldırım, eski iş arkadaşı C.T.'ye açıldı ve arkdaşlık teklifinde bulundu. Genç kadın teklifi kabul etmeyince Yıldırım tarafından bıçaklandı.

ÇALIŞANLAR YAKALADI

Genç kızın yanıtına öfkelenen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.'nin üzerine yürüdü. Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer çalışanların gözü önünde genç kıza art arda sapladı.

C.T.'yi 3 yerinden bıçaklayan Yıldırım, personel tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Teklifi kabul etmeyen kadını bıçakladı VİDEO

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.