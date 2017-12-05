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Arktik Okyanusu en az 16 yıl balıkçılığa kapatıldı

Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke tarafından 2 Aralık'ta Arktik Okyanusu'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşma imzalandı.

DHA | 05.12.2017 - 07:49..
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Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke, Arktik Okyanusu'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşmaya vardı.

İKİ YIL SÜREN GÖRÜŞMELER ANCAK SONUÇLANDI

Anlaşmanın bilim insanlarının okyanustaki deniz ekolojisini ve iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkisini inceleme amacıyla imzalandığı söylendi. Arktik Okyanusu üzerindeki 2.8 kilometrelik bir alanı kapsayan uluslararası suları koruma anlaşması iki yıl süren görüşmelerden sonra imzalanırken, anlaşmanın yalnızca okyanusa kıyısı olan ülkeleri değil, ticari balıkçılığın yaygın bir meslek olan Japonya, Çin ve Güney Kore gibi bütün ülkelere uygulanacağı belirtildi.

Arktik Okyanusu en az 16 yıl balıkçılığa kapatıldı

5 YILDA BİR YENİLENECEK

Anlaşmanın 16 yıl boyunca geçerli olacağı ve her beş yılda bir, anlaşmaya dahil olan devletlerden biri itiraz etmediği sürece yenileneceği söylendi. 2015 yılından beri görüşme yöneticisi unvanına sahip olan ABD Dışişleri Bakanlığı elçisi David Balton, "Anlaşma, bölgede çalışma yapılabilecek yönetim ve teknolojiye ulaşılana kadar bekletildi." dedi. Ayrıca okyanusu ticari balıkçılığa kapatmanın yanında anlaşma dahilinde, okyanustaki canlıların gözlemlenmesine ve iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkisine karar verildi.

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