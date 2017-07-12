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Arnavut kaldırımı nereden gelir

Arnavut kaldırımı nedir? Arnavut kaldırımı ismi nereden geliyor? Arnavut kaldırımının tercih sebebi nedir?

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arnavut

Bazen arabayla giderken, yürürken çıkardığı sesten ve konforlu olmamasından dolayı rahatsız olduğumuz bazen de yaşattığı nostaljik havadan dolayı keyif aldığımız arnavut kaldırımının bilinmeyen tarihçesi yazımızda

ARNAVUT KALDIRIMI NEDİR?

Bu konuyla ilgili herkesin aklında bir fikir olmakla birlikte; Türk Dil Kurumu'nun sitesinde; "Yollarda irili ufaklı taşlarla gelişigüzel yapılan kaldırım" Kubbealtı Lugatı'nda ise; "Dere ve taş ocaklarından çıkan irili ufaklı taşlarla gelişigüzel yapılan eski usul kaldırım" olarak açıklanıyor.

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ARNAVUT KALDIRIMI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

İsminden anlaşılacağı üzre Arnavutlarla ilgisi var. Cengiz Orhonlu’nun "Mesleki bir Teşekkül Olarak Kaldırımcılık" adlı çalışmasında konuyla ilgili şu bilgi yer alır; "İstanbul ve civârında yapılan yol, suyolu vb. inşââtda çalışan kaldırımcılar, genellikle Silivri bölgesinden temin edilirlerdi. Bunların da pek çoğu buraya Rumeli’den, bilhassa Arnavutluk’tan gelmekte idiler. Bundan da anlaşılmaktadır ki kaldırımcı esnâfının çoğunluğunu, Arnavut asıllı kimseler teşkîl ediyordu."

Arnavut kaldırımı nereden gelir

ARNAVUT KALDIRIMININ TERCİH SEBEBİ NEDİR?

Yağmur suyunun akmasına olanak tandığı için, rutubeti aldığı için, sele karşı dayanıklı olduğu için ve ağaç köklerinin su almasına olanak tanıdığı için bol yağış alan yerlerde tercih edilir.

Bununla birlikte sık sık altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde de kazı kolaylığı sağladığı için kullanılır.

Ve tabi ki; nostaljik bir hava katttığı için de belediyelerin sıkça tercih ettiği bir yol şeklidir.

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