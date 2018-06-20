Arnavutköy metro ve mega projelerle yeni İstanbul olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Arnavutköy’de vatandaşlarla buluştu ve 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak ülkemizin gururu 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Arnavutköy’de esnafı ziyaret ederek “Hayırlı ve bereketli kazançlar” dileyen Başkan Mevlüt Uysal, vatandaşlara hitap etti.

ARNAVUTKÖY 10 YIL İÇERİSİNDE ÖNEMLİ İLÇELERDEN BİRİ HALİNE GELECEK

Arnavutköy’ün en son kurulan ilçelerden olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla büyük bir kalkınma hamlesi yaşadığını belirten Başkan Uysal, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi mega projelerle, ilçenin önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Arnavutköy’ün ulaşım sorununu 3 ayrı metro hattıyla kökten çözeceklerini müjdeleyen Uysal, kendisinin belediye başkanlığı döneminde yeni bir ihale ve yeni bir finans modeliyle metro çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çekti.

"3,5 SENELİK METROLAR 2,5 SENEDE BİTECEK"

Uysal, “İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl iki ayrı metro hattının ihalesini yapacağız. Birisi 32 kilometrelik Vezneciler-Arnavutköy Metrosu. Vezneciler’den Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Başakşehir üzerinden Arnavutköy’e gelecek. İkinci olarak Beylikdüzü’nde metro ihtiyacı var. 34 kilometrelik Yenikapı- Beylikdüzü Metrosu. Bu hat Yenikapı’dan Zeytinburnu ve Bakırköy’e, oradan Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü’ne gelecek. Yani ağırlıklı olarak CHP’li belediyelerin kazandığı ilçelerden geçiyor. ‘Arnavutköy’e ihtiyaç olduğu için öncelikli olarak buraya metro yapacağız’ dediğimizde, bu sözü çok kullandılar. Herhalde artık bir şey diyemezler” ifadelerini kullandı. Metroda ihaleye çıkarken, müteahhide “Yap, vatandaşı taşı. Ondan sonra paranı al” dediklerini vurgulayan Uysal, “İhaleyi yapalım, 3,5 senelik metrolar 2,5 senede de bitecek.” şeklinde konuştu.

OTOBÜSLERLE HİZMET VERİLECEK

Geçen hafta 375 yeni İETT aracını hizmete sunduklarını hatırlatan Uysal, metro Arnavutköy’e ulaşana kadar modern otobüslerle vatandaşlara hizmet vereceklerini söyledi.

Vatandaşların talebine göre hangi hatta eksik varsa otobüsleri o hatlara yönlendireceklerini belirten Uysal, “Metro geldiğinde, metrodan inenler evlerine kadar yine otobüslerle ulaşacak. Öyle bir sistem kuruyoruz. Her beldeden kalkan otobüs Mecidiyeköy’e, Eminönü’ne gitmeyecek. Metrodan inen insanlar inşallah ücretsize yakın bir sistemle otobüse aktarma yaparak evine gidebilecek.” dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NA DENEME İNİŞİ YAPILACAK

Mevlüt Uysal, Almanya’nın 11 senede bitiremediği havalimanına karşın Türkiye’nin dünyanın en büyük havalimanlarından birisini 3,5 senede bitirdiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni havalimanına bu hafta içinde deneme inişi yapacağını açıkladı.

İlçenin merkezine yakın olan 3. Havalimanı’na Ulaştırma Bakanlığı’nın iki ayrı raylı sistem getireceğini de aktaran Uysal, birinci hattın Türk Telekom Arena Stadı’nın oradan direk 3. Havalimanı’na gelecek metro hattı olacağını ifade etti.

"İSTANBUL'UN MERKEZİ ARNAVUTKÖY VE BAŞAKŞEHİR OLACAK"

Uysal, ikinci hattın ise Halkalı Hızlı Tren Hattı’nın bitiminden Kayaşehir ve Arnavutköy üzerinden geçerek 3. Havalimanı’na ulaşacağını müjdeledi. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yeni yatırımlara baktığımızda, yakın gelecekte ‘Yeni İstanbul’un merkezi neresi?’ deseler; Arnavutköy, Başakşehir denilecek. Bizlere hizmet imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkürümüzü sadece sözle değil, hizmetle yapmamamız gerektiğini de biliyoruz.” dedi.