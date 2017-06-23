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Arnavutköy'de araç yakan terör yandaşları yakalandı

önceki gün araç yakan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 3 kişi yakalandı.

23.06.2017 - 04:59
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürüdürülen çalışmalar kapsamında,  21.06.2017 günü saat 03.35 sıralarında ilimiz Arnavutköy ilçesinde 6 araç yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılmış, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren ve araç yakma eylemlerine karışan 3 şahıs aynı gün 05.45 sıralarında görevlilerimizce yakalanmıştır.

Ayrıca konuyla ilgili olarak detaylandırma çalışmaları neticesinde 23.06.2017 günü 00.10 sıralarında gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde 1 çocuk şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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