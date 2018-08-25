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Arnavutköy’de bir fabrikada yangın
Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İHA | 25.08.2018 - 18:13..
Haberler
İç Haber
Arnavutköy’de bir fabrikada
yangın
çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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