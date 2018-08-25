Arnavutköy’de bir fabrikada yangın

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

1 Ayder Yaylası başka bir görünüme kavuşacak TOKİ'nin hazırladığı yeni projeyle Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkılıp yerine 2 katlı binalar inşa edilecek böylece altyapı ve ulaşım sorunları da çözülecek.

2 Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.

3 İranlı anne ve 2 kızı hırsızlık yaparken yakalandı Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yapan İran uyruklu anne ve 2 kızı gözaltına alındı.

4 Gaziantep'te eşini vuran kişi serbest kaldı Nurdağı ilçesinde, şakalaşırken av tüfeğiyle eşinin ölümüne neden olan bir kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

5 Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu azaldı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı süresince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 4 günde 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış yaptı.

6 Hastalık Sıla'yı durduramadı Sıla, Kuşadası'nda doktorunu dinlemeyerek hasta haliyle sahne aldı ve sevenleriyle buluştu.