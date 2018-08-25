taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA | 25.08.2018 - 18:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın

Arnavutköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

135
Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

229
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

74
Diego Reyes İstanbul'a indi

Diego Reyes İstanbul'a indi

100
Mahmut Tanal ezikliği

Mahmut Tanal ezikliği

334
Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

114
Kabe İmamı tutuklandı

Kabe İmamı tutuklandı

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM