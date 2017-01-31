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Arnavutköy'de çok sayıda köpek cesedi bulundu

Arnavutköy'de İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir ahırın çevresinde pitbull cinsi 6 köpeğin cesedi ortaya çıktı.

31.01.2017 - 10:04
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Arnavutköy’de oturan bir hayvanseverin İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir ahırın çevresindeki çok sayıda köpek cesedinin görüntülerini sosyal medyada paylaşması ve belediye yetkililerine haber vermesi sonucu bir vahşet gün yüzüne çıktı.

Arnavutköy'de çok sayıda köpek cesedi bulundu

6 KÖPEK CESEDİ BULUNDU

Sosyal medyadaki görüntüler üzerine hayvanseverlerin ve Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin ekiplerinin ahırın çevresine gelmesiyle pitbull cinsi 6 köpeğin cesedi ortaya çıktı.

Arnavutköy'de çok sayıda köpek cesedi bulundu

PAHALI KÖPEK CİNSLERİ DÖVÜŞTÜRÜLÜYOR

Hayvanseverlerin iddiasına göre pitbull, chowchow, terrier cocker, Fransız bulldog cinsi pahalı köpeklerin kimisi ahırda dövüştürülüyor kimi köpeklerin yavruları da internet üzerinden yasa dışı yollar ile satılıyor.

Arnavutköy'de çok sayıda köpek cesedi bulundu

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