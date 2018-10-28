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Arnavutköy'de fabrika yangını

Tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı.

DHA | 28.10.2018 - 00:43..
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Saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atıkları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Arnavutköy'de fabrika yangını

ÜÇ BÖLGEDEN İTFAİYE EKİBİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Mimar Sinan ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de fabrika yangını

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