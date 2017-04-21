taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.039
USD
3,6403
EURO
3,9019
ALTIN
149,79
PETR
53,0000

Arnavutköy'de lüks bir siteye şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Arnavutköy çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

21.04.2017 - 08:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Arnavutköy'de lüks bir siteye şafak operasyonu

Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip de destek verdi.

Saat 05.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

LÜKS BİR SİTEYE GİRİLDİ

Arkavutköy, Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir siteye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Adreste arama yapan polisler daha sonra ayrıldı. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

Arnavutköy'de lüks bir siteye şafak operasyonu

Arnavutköy'de lüks bir siteye şafak operasyonu

Arnavutköy'de lüks bir siteye şafak operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

129
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

8
Güneş: Alnımız ak, başımız dik

Güneş: Alnımız ak, başımız dik

9
Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

Çevreyi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza geliyor

1
Sinop’ta çalınan araç Çorum’da bulundu

Sinop’ta çalınan araç Çorum’da bulundu

6
Trump ve Gentiloni'ye Türk referandumu soruldu

Trump ve Gentiloni'ye Türk referandumu soruldu

5
Mehmet Görmez: Darbe girişiminden sonra toplumsal güven sarsıldı

Mehmet Görmez: Darbe girişiminden sonra toplumsal güven sarsıldı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM