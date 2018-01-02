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Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Noel Baba kıyafetleri giyerek engelli bir çocuğun isteklerini yerine getirdi.

DHA | 02.01.2018 - 14:19..
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Arnavutluk'taki özel bir televizyon kanalında gerçekleşen olayda Başbakan Rama, Noel Baba kıyafetiyle stüdyoya girince önce kimse durumun farkına varmadı. Engelli çocukla bol bol sohbet eden Başbakan Rama, çocuğa isteklerini sorup hepsini yerine getireceğine söz verdi.

Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi

Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi ViDEO

BAŞBAKAN SÖZ VERDİ

Başbakan Rama, fiziksel engelli çocuğun ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyenin yanı sıra ablasını işe alma sözü ile eğitim gördüğü okula hergün servis aracı gönderme sözü verdi.

Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi

AYAKTA ALKIŞLANDI

Sohbetin sonunda peruğunu çıkaran Rama, stüdyodaki seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Başbakan Rama'yı Noel Baba kıyafetiyle önce tanımayan hem çocuğu ailesi hem stüdyodakiler, Rama'yı karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar. Seyirciler Başbakan Rama'yı ayakta dakikalarca alkışladı.

Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi



Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi



Arnavutluk Başbakanı Noel Baba kılığına girdi

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