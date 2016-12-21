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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

AA | 21.12.2016 - 18:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'yi törenle karşıladı.

MİLLİ MARŞLAR ÇALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nishani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Türkiye'de

Nishani, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Nishani, merdivenlerde, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

Karşılama töreninin ardından Külliye'ye giren iki Cumhurbaşkanı, heyetlerini tanıttı. Erdoğan ve Nishani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

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