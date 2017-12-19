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Arnavutluk meclisine sis bombası atıldı

Yeni Başsavcı Marku'nun anayasaya uygun seçilmediğini iddia eden milletvekillleri mecliste olay çıkarttı.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 12:56..
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Aralık ayında görev süresi dolan başsavcının yerine gelecek yeni ismi belirlemek üzere Arnavutluk meclisinde bir oylama yapıldı.

Arnavutluk meclisine sis bombası atıldı

BAŞSAVCI SEÇİLDİ

140 sandalyeli mecliste 60 milletvekili Marku için oy kullanırken 2 kişi hayır oyu verdi. Oylama sonucunda kazanan isim Arta Marku oldu. Seçildikten sonra Marku, milletvekilleri önünde yemin etti.

Arnavutluk meclisine sis bombası atıldı VİDEO

Arnavutluk meclisine sis bombası atıldı

MECLİSE SİS BOMBASI ATTILAR

Kararın anayasaya aykırı olduğunu iddia eden bazı parti üyeleri, kararı protesto ederek meclise sis bombası attı. Pembe dumana boğulan mecliste arbede yaşandı.

Arnavutluk meclisine sis bombası atıldı

DIŞARIDA DA PROTESTO GÖSTERİLERİ VARDI

Meclis binası önünde de protestolar vardı. Polislerle göstericiler arasında tartışma yaşandı. Bazı polisler ve göstericiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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