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Arnavutluk polisine eğitim verildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Arnavutluk'ta emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen eğitimi tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

AA | 11.05.2018 - 22:20..
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Başkent Tiran'daki Güvenlik Akademisinde yapılan törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Akademisi Güvenlik ve Soruşturma Fakültesi Dekanı İlirjan Mandro'nun yanı sıra Türk emniyet yetkilileri katıldı.

Arnavutluk polisine eğitim verildi

"ARNAVUTLUK DOST VE KARDEŞTİR"

Büyükelçilik Müsteşarı Baş, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik ve diğer her alanda ilerlediğini belirtti.

Güvenlik alanındaki iş birliğine özel önem verdiklerinin altını çizen Baş, "Arnavutluk'u ve Arnavutları dost ve kardeş olarak görüyoruz. Daha güvenli bir Arnavutluk daha güvenli bir Türkiye anlamına geliyor. Yani pek çok hadisede Türkiye'de suç başlayıp burada sona eriyor veya tam tersi oluyor. Son dönemde örgütlü suçlar, uyuşturucu suçları kapsamında biz bunun somut örneklerini de gördük." dedi.

Eğitim programları sayesinde insanlar arasında doğrudan temaslar kurulduğuna dikkati çeken Baş, "Biz gerçekten birbirimizi çok iyi anlayan iki toplumuz. Biz bu dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde sadece 2018'de 20 tane eğitim programı düzenledik." diye konuştu.

Arnavutluk polisine eğitim verildi

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