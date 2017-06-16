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Arnavutluk vatandaşı Türkiye'de kayboldu

Türkiye'ye ailesiyle birlikte tatil için gelen Arnavutluk vatandaşı Renat Çela 10 Haziran'dan bu yana kayıp.

16.06.2017 - 13:42
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24 Mayıs'ta annesi Agim Çela ve kardeşi Alesiom Çela ile birlikte İstanbul Bayrampaşa'ya tatile gelen Arnavutluk vatandaşı Renat Çela'dan 10 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

PARKA GİTTİ KAYBOLDU

10 Haziran günü akşam 20:00'de kardeşi Alesiom ile birlikte Bayrampaşa 60. Yıl Parkı'na giden Renat, kardeşi bir arkadaşıyla konuşurken ortadan kayboldu.

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOK

Annesi Agim Çela'nın oğluyla ilgili "Herhangi bir psikolojik veya bedensel engeli yok ancak Arnavutluk'tayken de böyle ortadan kayboluyordu" dedi ve oğlunun bulunması için polislerden, Türk halkından yardım istedi.

Arnavutluk vatandaşı Türkiye'de kayboldu

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