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Arnavutluk'ta genel seçimi Sosyalist Partisi kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi, Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi oldu.

28.06.2017 - 06:58
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arnavut

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından düzenlenen basın toplantısında, oyların sayımının tamamlandığı bildirildi.

KATILIM ORANI

Seçime, kayıtlı 3 milyon 452 bin 260 kişinin yüzde 46,72'sinin oy kullandığı kaydedilirken, resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 48,33'ünü alan Başbakan Rama'nın liderliğindeki PS'nin seçimi kazandığı belirtildi.

Çoğunluğu sağlamak için 71 milletvekili koltuğu kazanmak gereken 140 koltuklu mecliste, PS toplam 74 milletvekilliği elde etti.

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ise oyların yüzde 28,81'ini alarak 43 milletvekili çıkarırken, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) ise yüzde 14,28 oy oranı ile 3'üncü sırada yer aldı ve 19 milletvekilini meclise gönderdi.

LSİ'yi, oyların yüzde 4,8'ini alarak 3 milletvekili çıkaran Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) takip etti. Sosyal Demokrat Partisi de yüzde 0,95 oy oranı ile mecliste 1 milletvekili tarafından temsil edilecek.

SEÇİM KUTLAMALARI

Bu arada, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan yüzlerce PS destekçisi, resmi olmayan sonuçları kutladı.

Başbakan ve PS Genel Başkanı Edi Rama, burada yaptığı konuşmada, halkın, başında bulunduğu partiyi bu misyon için tek güç olarak seçtiğini ifade etti.

Arnavutluk'un bu seçimde açıkça konuştuğunu dile getiren Rama, "Onlar geleceğini seçti ve hepimize 'Sevdiğimiz Arnavutluk'un' solun ve sağın üstünde olduğunu, sevdiğimiz ülkenin iktidardakilerin değil de vatandaşların olduğunu söyledi." dedi.

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