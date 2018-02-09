Arnavutluk'ta Kudüs kararı oylandı, görüş değişmedi

Arnavutluk'ta muhalefet milletvekilleri, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması yönünde hayır kararı veren hükümetlerinin kararının değişmesini istedi. ABD'ye karşı bir karar aldıklarını belirterek açıkça korkaklıklarını sergileyen muhalefet milletvekillerinin yine beklediği olmadı.

Saatlerce süren meclis tartışmasının ardından yapılan oylamada, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Parti(DP) ve Sosyalist Entegrasyon Hareketi (LSİ) milletvekillerinin sunduğu karar tasarısına 73 milletvekili "hayır", 11 milletvekili "evet" oyu kullandı. 140 sandalyeli meclisteki oylamaya 56 milletvekili katılmadı.

MUHALEFET ABD'DEN KORKTU

Öte yandan iktidardaki Sosyalist Parti (PS) tarafından ülkenin BM'deki Kudüs tutumunu korumasına yönelik oylamada ise 73 milletvekili "evet", 11 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı. İktidar tarafından önerilen ve meclisten geçen karar tasarısında, Arnavut hükümetinden stratejik müttefik ve ortakları ile Orta Doğu'nun genelinde barışın, güvenliğin ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına devam etmesi istendi.

Muhalefet milletvekilleri oturumda yaptıkları konuşmalarda, Arnavutluk'un 21 Aralık'ta kullandığı oyun ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını kınadığını savunarak bunun ABD'ye karşı bir oy olduğunu iddia ettiler.

"AB İLE AYNI TUTUMU SERGİLEDİK"

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ise muhalefetin iddialarını reddederek Arnavutluk'un BM Genel Kurulundaki tutumunu savundu.

Bushati, "21 Aralık'ta onaylanan karar, Kudüs hakkında saygı duyulması gereken uluslararası hukuk normları bulunduğunu teyit etmektedir ve bunun adı uluslararası konsensüstür. Arnavutluk'un tutumu, Arnavut siyaseti tarafından karşılıklı mutabakata dayalı olarak kabul edilmiştir. Arnavutluk AB ile aynı tutumu sergiledi." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN TAVRI KARARLARINI DEĞİŞTİRDİ

Eski Başbakan Sali Berisha liderliğindeki Demokrat Parti hükümeti sırasında Arnavutluk, 2012 yılında yapılan oylamada, Filistin'e BM'de gözlemci ülke statüsü verilmesini öngören kararda çekimser oy kullanmıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulundan ABD'nin tehditlerine rağmen Arnavutluk dahil 128 ülke tarafından kabul edilmişti.