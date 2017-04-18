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Arnavutluk'ta seçime 1 gün kala aday yok

Arnavutluk'ta yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna bir gün kala, hala hiç kimse adaylığını açıklamadı.

18.04.2017 - 16:53
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Arnavutluk Meclis Başkanı İlir Meta, geçen perşembe günü meclis oturumunda, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 19 Nisan'da yapılacağını duyurmasının ardından ne iktidar kanadından ne de meclis çalışmalarını boykot eden muhalefetten adaylığını açıklayan oldu.

ADAY YOK

Adaylık başvurusunda bulunacak ismin, en az 20 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Anayasaya göre, cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarıyla seçiliyor. Adayların seçilmek için ilk turda oyların 5'te 3'ünü alması gerekiyor. İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci ve gerekirse üçüncü turda da aynı oran aranıyor. 5'te 3 çoğunluğun arandığı ilk üç turda seçim gerçekleşmezse, dördüncü ve gerekirse beşinci turda adaylardan birinin oyların yarısından fazlası alması yeterli sayılıyor. İktidardaki koalisyonun mevcut 86 milletvekili, yeni cumhurbaşkanını ilk turda seçebilmek için yeterli.

MUHALAFET 2 AYDIR EYLEMDE

Öte yandan, 18 Haziran'daki genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle meclis çalışmalarına katılmayan muhalefet kanadının çadırlı eylemi iki aydır devam ediyor. Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin beş yıllık görev süresi 24 Temmuz'da sona erecek.

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