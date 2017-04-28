Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Meta oldu

Tek adayın olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turu, Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yapıldı.
ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI'NI SEÇTİ
Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turunda, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSI) Genel Başkanı ve Meclis Başkanı İlir Meta, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
FOTOĞRAF: Arnavutluk'un 7'nci Cumhurbaşkanı İlir Meta
Haziran ayında yapılacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle şubat ayından itibaren Meclis çalışmalarına katılmayıp çadırlı eylem düzenleyen muhalefet partileri seçime katılmadı.
87 MİLLETVEKİLİ DESTEK VERDİ
89 milletvekilinin katıldığı oturumda Meta, 87 milletvekilinin desteğini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılan 2 milletvekili ise İlir Meta'yı desteklemedi.