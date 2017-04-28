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Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Meta oldu

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turunda, İlir Meta cumhurbaşkanı seçildi

28.04.2017 - 20:19
  1. Haberler
  2. Advertorial

Tek adayın olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turu, Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yapıldı.

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI'NI SEÇTİ

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turunda, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSI) Genel Başkanı ve Meclis Başkanı İlir Meta, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Meta oldu

FOTOĞRAF: Arnavutluk'un 7'nci Cumhurbaşkanı İlir Meta

Haziran ayında yapılacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle şubat ayından itibaren Meclis çalışmalarına katılmayıp çadırlı eylem düzenleyen muhalefet partileri seçime katılmadı.

87 MİLLETVEKİLİ DESTEK VERDİ

89 milletvekilinin katıldığı oturumda Meta, 87 milletvekilinin desteğini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılan 2 milletvekili ise İlir Meta'yı desteklemedi.

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