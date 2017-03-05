Arnold Schwarzenegger Celebrity Apprentice'dan ayrılıyor

Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan programı Trump'ın yerine sunan Cumhuriyetçi Partili eski Californiya Valisi Arnold Schwarzenegger, İngiliz film dergisi Empire'da yayımlanan söyleşisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "baş yapımcı" olduğu "Celebrity Apprentice"in yeni sezonunda olmayacağını bildirdi.

Kaliforniya eyaletinde iki dönem valilik yapan Schwarzenegger, programdan Trump ile bağı nedeniyle ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Programın aslında kendisi için "iyi bir fırsat" olduğunu belirten Schwarzenegger, "Ancak bu şartlar altında tekrar yapmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Schwarzenegger, "Trump'ın baş yapımcı olarak programla hala bağının olduğunu ve programdan para aldığını öğrendiğinde halkın yarısı boykot etmeye başladı." açıklamasında bulundu.

TRUMP-SCHWARZENEGGER ATIŞMASI

Donald Trump, başkent Washington'da 65'incisi düzenlenen farklı dinlere mensup 3 bine yakın din ve hukuk adamının katıldığı "Ulusal İbadet Kahvaltısı"ndaki konuşmasında, NBC'de yayınlanan programı sunduğu dönemde reytinglerinin daha yüksek olduğunu, başkanlık yarışı için ayrıldıktan sonra ise reytinglerin düşüşe geçtiğini belirterek, "Reytingler için Arnold'a dua edelim." ifadesini kullanmıştı.



Schwarzenegger de Trump'a, Twitter üzerinden verdiği cevapta, "Hey Donald. İyi bir fikrim var. Neden işlerimizi değiştirmiyoruz? Sen TV'ye geç çünkü reyting konusunda uzmansın. Ben de senin işini alayım. Böylece insanlar yeniden rahat uyusun." mesajını paylaşmıştı.



Başrolünde oynadığı "Terminatör" film serisiyle ünlenen Schwarzenegger, 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimleri öncesi, Ekim 2016'da yaptığı açıklamada Trump'a oy vermeyeceğini açıklamış ve Cumhuriyetçi partililere "Ülkeniz için seçim yapın, partiniz için değil." mesajını vermişti.

TRUMP TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Arnold Schwarzenegger'in televizyon programından ayrılmasıyla ilgili bir tweet attı.

Trump, "Arnold Schwarzenegger the Apprentice'dan gönüllüce ayrılmadı. Kötü reytingleri yüzünden kovuldu. (Benim tarafımdan değil). Harika bir program için üzücü son." ifadelerini kullandı.