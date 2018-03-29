Aromaterapi nedir

Kullanılan yağlar oda sıcaklığında buharlaştıkları için 'eterik yağ' ve 'esans' olarak da isimlendirilir.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Aromaterapi'yi uygulama metotları:

Masaj: Bu uygulamanın kemik ve kas yapısı ile sinir sistemini iyi bilen masörlerce yapılması önemlidir. Uçucu yağlar cildi tahriş edebildikleri için masajda doğrudan kullanılmaz. Teşıyıcı yağların seyreltilmesi gerekir. Seçilen yağın yapısı ve tedaviye uygun olması iyi sonuçların alınmasında etkilidir.

Kompres: Bu uygulama tedavi edilecek rahatsızlığa göre sıcak ya da soğuk uygulanabilir. Kas ağrıları, artrit romatizma, diş ağrıları ve apselerde sıcak kompres yararlı olurken, baş ağrıları, burkulmalar ve şişmelerde soğuk kompres faydalıdır.

İnhalasyon: Bu yöntem özellikle üst teneffüs yolu rahatsızlıkları, soğuk algınlığı, nezle, sinüs rahatsızlıkları, öksürük ve boğaz problemleri ile cilt bakımında kullanılır. İçinde kaynayan su bulunan bir kaba damlatılan 3-4 damla uçucu yağın üzerinde, başın üzerini havlu ile kapatarak birkaç defa derin nefes alınmasıyla uygulanır.

Banyo: 'fitobalneoloji' adı verilen banyolar ile uyku bozuklukları, sinirlilik, romatizmal hastalıklar, soğuk algınlıkları ve enfeksiyonal deri hastalıkları tedavi edilir. Bunun dışında evlerde kullanılan koku taşları veya koku lambaları üzerine uçucu yağ veya uçucu yağ karışımları eklenerek, sakinleştirici, dinlendirici, rahatlatıcı, neşelendirici, soğuk algınlıklarından koruyucu tedaviler uygulanabilir.

KİMLERE UYGULANMAZ

Uçucu yağlar doğal yağlar olduğu için yan etkileri yok denecek kadar azdır. Alkol, aldehit, keton, ester ve terpenleri içerirler. Ayrıca antiseptik, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antispazmodik ve antioksidan etkiler taşırlar.

Uçucu yağların kullanımında dikkat edilecek hususlar: Uçucu yağlar dahilen kullanılmazlar. Masaj yapılırken, mutlaka taşıyıcı yağlarla seyreltilerek kullanılmalıdırlar.

Uygulama sırasında, uçucu yağlar göze kaçırılmamalıdır. Küçük çocuklar ve ev hayvanlarından uzak tutulmalıdır. Hepatit, epilepsi, kanser, perkinson ve alerji gibi ciddi rahatsızlıları olanlar kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar.