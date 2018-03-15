Arsa sahipleri müteahhite ödeme yapacak

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 10 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında aldığı sadece konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek.

FAZLA VE YERSİZ HESAPLANAN VERGİLER GERİ VERİLECEK

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilecek.

İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla, yersiz hesaplanan vergi satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

ARSA PAYI DİKKATE ALINMAYACAK

Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.