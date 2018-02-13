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Arşali köyü teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Arşali köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan arındırıldı.

AA | 13.02.2018 - 19:14..
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TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Arşali köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

ADIM ADIM AFRİN MERKEZ'E

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 35'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

ELE GEÇİRİLEN NOKTALAR

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

TANKÇILAR SINIRDA

Harekat kapsamında, Kırıkhan ilçesinin sınıra yakın bölgelerindeki birliklerden, Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler çoklu roketatarla ateş altına alındı, savaş uçakları da hedeflere atış yaptı.

Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda tank, ilçedeki hazırlıkların ardından Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Arşali köyü teröristlerden temizlendi

Arşali köyü teröristlerden temizlendi



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