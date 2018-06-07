Arsası iade edilen Rum, KKTC'li köylüleri ayağı kaldırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı Nikolas Skuridis'e, Girne’ye bağlı Kozanköy bölgesindeki arsasını iade etmesi bölgedeki Kıbrıs Türklerini huzursuz etti.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri, iade kararının ardından bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yılları arasında soykırıma mazur kaldığını, göçe zorlandığını anımsatan Töre, böyle yerleşim yerlerinde Rum vatandaşlarına mal iadesi yapılmasını eleştirdi.





"BU YASA AB'NİN DAYATMASI İLE HAZIRLANDI"

Töre, “Mal tazmin yasası zaten Avrupa Birliği'nin dayatması ile hazırlanmış ve Türkiye'nin isteği ile KKTC meclisinden geçirilmiş bir yasadır. Uygulamaya geldiği anda bu yasanın sakıncaları artık ortaya çıkmıştır. Bu yasa Kozanköy’de ki emsali gibi, yarın yüzlerce iadesi gündeme gelirse şuanda 1974 mutlu Barış Harekatı’ndan bugüne olan barış huzur özgürlük ve güven içinde yaşama olayımızı da orta yerden kaldırma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olacağız.” dedi.

Kozanköy’de konuşan Töre, “Mal Tazmin Yasası’nda ya değişiklik yapılır ya da böyle yerleşim birimlerinin içerisinde Rumlara mal iadesi yapılmaması gerekir, Mal tazmin komisyonu zaten Kozanköy'e gelip yerinde incelemiş olsaydı bu arsanın Rum’a verilmeyeceği ortaya çıkacaktı.” ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFINI SUÇLU GÖSTEREN BU YASA DOĞRU BİR YASA DEĞİLDİR"

Töre, “Yapılan bu iade kesinlikle yanlıştır. Mal Tazmin Yasası’nın yeniden düzenlemesi gerekir ve Türk tarafını suçlu gösteren, Türkiye'yi işgalci gösteren bu yasa doğru bir yasa değildir. Mal tazmin yasası Türkiye'yi suçlu gösteriyor, Kıbrıs Türk tarafını suçlu gösteriyor, bu kabul edilemez. Kıbrıs meselesini oluşturan taraf Rum-Yunan ikilisidir. Bizim onlara tazminat ödememiz değil Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk tarafına tazminat ödemesi gerekir. Mağdur olan Rumlar vardır, bunu savaşı çıkaran taraflar ödemelidir. O da Rum-Yunan ikilisidir.” diyerek sözlerini tamamladı.

KÖY SAKİNLERİ TEPKİLİ

İade edilen mal inşaat izninin, Annan planında yer aldığını bunun Rumlar tarafından reddedildiğini anımsatan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı’ndan konuyla ilgili doyurucu açıklama beklediklerini belirtti.

Kozanköy’de yaşayan Osman Boransel, ”Köyde çok fena şeyler dönüyor, gavuru getiriyorlar buraya. Anavatan-Yavru vatan burası, gavur ne arar burada biz o günlerde esir alıp zulüm ettiler, şimdi gavurlar geri mi gelsin buraya olmaz, Anavatanımız sağ olsun, Erdoğan'ımız da sağ olsun.” dedi.

Kozanköy Muhtarı Hatice Beşiktepeli ise, “Biz Kozanköy halkı olarak burada kesinlikle Rum istemiyoruz ve gerekirse her çareye başvuracağız.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'MİZ, ANA VATANIMIZ SAĞ OLSUN"

Mutlu Barış Harekatı’nda Güney Kıbrıs'ın Baf kasabasının Akasulu köyünden zorla göç etmek zorunda kalan Zöhre YerliKaya ise, “Kozanköy'e 25 yaşında geldim, biz gavuru istemiyoruz. Biz bunlardan memnun değiliz, çok çektik biz, saklanmak zorunda kalırdık. Ben, 3 çocuğum ile ölüm korkusu içinde mağaralarda saklanmak zorunda kaldık. Biz çektik bunlardan çekmeyen gitsin o tarafa. Biz buraya gelmelerini istemiyoruz. Hükümetimiz, Türkiye'miz ana vatanımız sağ olsun. Burada huzurluyuz askerimiz bekler bizi, biz köylüler olarak Rumların aramıza girmesini istemiyoruz.” dedi.