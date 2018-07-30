Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Ay'ı kontrol etmenin olanaksız olduğunu dile getiren NASA Apollo Projesi yazılım ekibi esk üyesi Prof. Dr. Arsev Eraslan, "Şimdi Ay'a gitmek çok boş bir şey." dedi.

"MARS'A GİTMEK DAHA ZOR"

Ay'a artık herkesin gittiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Eraslan, "Mars'a gitmek daha zor. Üstelik giderseniz de dönemiyorsunuz. Bence NASA Mars'a yüklenecek." ifadelerini kullandı.

"MARS'TAKİ TÜRK VADİSİYLE ÖVÜNMELİYİZ"

Prof. Dr. Arsev Eraslan,, Mars'ta Uluğ Bey adına bir vadi olduğunu hatırlatarak, "Bununla hiç övünmüyoruz." dedi.

Amerikalıların Uluğ Bey Vadisi'yle övündüğü ifade eden Eraslan, "Onlar bizim için övünüyor, biz Uluğ Bey'le övünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Arsev Eraslan: Şimdi Ay'a gitmek boş iş VİDEO



ULUĞ BEY KİMDİR?

Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı olan Uluğ Bey, Timur'un oğlu Şahruh'un büyük oğludur.

Uluğ Bey aynı zamanda Türk Matematikçi ve astronomi bilginidir.