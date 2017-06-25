Arslan: 2017 yeni havalimanlarının yılı olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "havayolu, halkın yolu" düşüncesiyle havaalanı altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane'ye yapacağımız havalimanlarının yapımı ihalesine yıl içinde çıkacağız. Dört şehrimizi daha havalandırarak, 2017'yi havalimanları yılı yapacağız." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, güçlü, müreffeh ve söz sahibi bir ülkenin en etkin bileşenlerinden birisinin ulaşım olduğunu, bu alanın birçok sektör için de tetikleyici nitelik taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ulaşım altyapısında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu." diye konuştu.

3 HAVALİMANININ YAPIM İHALESİ BU SENE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55’e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini kaydetti. Arslan, yapılan çalışmalar neticesinde "havayolunun halkın yolu" haline getirildiğini dile getirerek, "Ülkemizin hiçbir şehrinde, hiçbir vatandaşımızın havayoluna ulaşamama gibi bir sıkıntısı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de tüm şehirlerimizi karayolları ve demiryollarının yanı sıra havayoluyla da birleştirmek için çalışıyoruz. Aktif havalimanı sayısını iki katın üstünde artırdık diye durmuyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanı bulunmayan diğer şehirlerimize de havalimanı yapılmasına yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda etüt ve proje çalışmaları tamamlanan 3 havalimanının yapımı ihalesine bu yıl içinde çıkılacak."





"3 HAVALİMANI 2020'DE HAZIR OLACAK"

Arslan, Karaman ve Yozgat havalimanlarının yapımı ihalesine temmuz-eylül aylarında çıkmayı planladıklarını, bölgesel nitelik taşıyacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın ihale sürecini de kasım-aralık aylarında başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Bu havalimanlarına ilişkin ihale çalışmalarının sürdüğünü anlatan Arslan, "İnanıyorum ki inşa edeceğimiz 3 havalimanıyla bu dört şehrimizi daha havalandırarak, 2017'yi havalimanları yılı yapacağız." ifadesini kullandı. Arslan, söz konusu 3 havalimanının yaklaşık 800 milyon lira bedelle yapılacağına dikkati çekerek, 2 milyon kapasiteli havalimanlarının üçünün de inşasını 2020 yılında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.