Arslan: Projeler ülkemiz için çok önemli

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars-Digor-Iğdır karayolundaki çalışmaları inceleyerek, çalışanlar ile sohbet etti.

Çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de doğu-batı ile kuzey - güney aksında birçok alanda belirlenen ana koridor olduğunu ifade ederek, "Bu ana koridorları yaparken elbetteki hedefimiz, ülkemizin Asya ile Avrupa arasında özellikle orta koridoru pekiştirerek ticaret ve taşımacılık anlamında tercih edilebilir olmasını sağlamak." diye konuştu.

Arslan, Rize'den, Artvin, Ardahan, Kars, Digor, Iğdır, Ağrı üzerinden İran'a, Van'a Irak'a kadar inen 18. koridorun eksik halkası olan Kars - Digor - Tuzluca arasındaki bölünmüş yol yapımındaki şantiyeyi ziyaret ettiğini söyledi. İnşaat sezonunun çok kısa olduğu bölgede geçen sene 27 kilometre binder seviyesinde bölünmüş yolu sıcak asfalt olarak yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu sene 13 kilometre daha asfalt yol yapacağız. Önümüzdeki yıl inşallah Digor-Tuzluca arası eksik olan kısımlarını tamamlayarak 18. koridorun bölünmüş yol olarak eksik olan halkası tamamlamış olacağız." bilgisini verdi.

"81 İLDE BÖLÜNMÜŞ YOLLAR YAPIYORUZ"

Arslan, yeni yapılan yolların hem bölge hem de ülke için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Elbetteki bu yollar bulundukları bölgede ilçeler, iller için önemli. Ülkemizin uluslararası taşıma koridorları anlamında merkez üs, cazibe merkezi olma hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek için 81 ilde bölünmüş yollar yapıyoruz, 81 ilde ulaştırma projelerini birbirini tamamlayacak şekilde yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu projeleri ülkeyi hedeflerine ulaştırmak için yaptıklarını dile getiren Arslan, "Bütün çalışmalarımız 2023, 2053 hedeflerine erişebilmek içindir. Ülkenin kalkınması, sanayinin, endüstrinin gelişmesinin, ekonominin büyümesinin olmazsa olmazı ulaştırma sektörüdür. Ülkemizin büyük hedefleri var, bu büyük hedeflere, 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için de olmazsa olmazı ulaştırma altyapısını dünya standardının üzerine getirmek. İşte bu çalışmalar da onların birer parçası." dedi.

"KANAL İSTANBUL ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yaptıkları çalışmaların 81 milyonun geleceğini teminat altına alacak çalışmalar olduğunu belirten Arslan, ulaştırma projelerine bu gözle bakılmasını istedi. Arslan, "Geçmişte Baharat ve İpek Yolu dünya ticareti için ne kadar önemliyse bugünkü projelerimiz dünya ticareti ve taşımacılığı için o kadar önemli. Projelerimiz, bölgemizin, illerimizin, ilçelerimizin kalkınması için de önemlidir. Yaptığımız projelere insanımız bu gözle baksın. Kanal İstanbul, köprüler, viyadükler, tüneller, bölünmüş yollar ülkemiz için çok önemli. Bu hizmetlerin 780 bin kilometrekarenin tamamına yayılması için olağanüstü gayretle iş yapıyoruz." diye konuştu.