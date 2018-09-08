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Arslantepe'deki kazılarla devlet sisteminin izi sürülüyor

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

AA | 08.09.2018 - 14:24..
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Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan ve Anadolu'da ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde "devlet sistemi"nin nasıl doğduğunu araştırmak için kazılar yapılıyor.

Höyük, duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutuyor.

İNSANLIĞA KUCAK AÇAN TARİHİ MEKAN

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Arslantepe'deki kazılarla devlet sisteminin izi sürülüyor

MEDENİYETLERİN İZLERİ

Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini saklıyor.

Yapılan kazı çalışmalarıyla Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'da "ilk şehir devleti"nin yapılarını ortaya koyuyor.

Arslantepe'deki kazılarla devlet sisteminin izi sürülüyor

DÖNEME IŞIK TUTUYOR

Duvarlarında gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini barındıran Arslantepe'de Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlekler de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

Bakır, kurşun, gümüş, altın ve alaşımlarından oluşan metal eserlerin de bulunduğu höyükte, önemli bulgular arasındaki 12 mızrak ile 3'ünün kabzası gümüş bezemeli 9 kılıç da silah kullanımının ilk örneklerini göstermesi bakımından döneme ışık tutuyor.

Arslantepe'deki kazılarla devlet sisteminin izi sürülüyor

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