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Artçı deprem nedir

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen daha küçük depremdir.

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Fay hatları üzerinde olan Türkiye deprem riskinin olduğu bir ülkedir. Türkiye'nin güney komşuları da aynı şekilde fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem riski barındırır.

Dün ise Irak'ta meydana gelen 7,3 şiddetindeki deprem 12 ülkede hissedildi ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. 7,3'lük depremden sonra bölgede artçı depremler de oldu. Bu yazımızda artçı depremin ne olduğunu anlatacağız.

Artçı deprem nedir

Yeraltında tektonik hareketlenmeyle meydana gelen deprem, dünyanın en büyük doğal afetleri arasında yer alır. Özellikle büyük depremler, kalitesiz ve dengesiz beşeri yapıları yıkarak ciddi şekilde insan ölümüne yol açabilmektedir. Türkiye de deprem riskinin olduğu ülkeler arasında yer alır. Bu noktada ülkemizde dayanıklı konutların yapılması çalışması önemli bir konudur.

ARTÇI DEPREM

Dünyanın en büyük doğal afetleri arasında yer alan depremlerden sonra aynı bölgede artçı depremler meydana gelir. Artçı deprem ana depremden sonra gelen hafif depremdir. Artçı sarsıntılar ana depremin oluştuğu merkezde gerçekleşir fakat daha düşüktür. Artçı deprem ana deprem sonrası 2 ila 3 ay devam edebilmektedir. Küçük sarsıntılar şeklinde olan deprem giderek şiddetini daha da kaybederek seyrekleşir.

Artçı deprem nedir

ARTÇI NEDEN OLUR

Ana şok sonrası yerkürede değişen katman şekilleri, depremle birlikte hareket eder ve sürtünmeler devam eder, bundan ötürü artçı depremler de şiddeti düşük şekilde hissedilir.

Ana depreme göre daha küçük deprem olan artçı depremleri hafif sarsıntılar olsa da başka yerdeki fayların büyük sarsıntılar oluşturmasına neden olur.

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