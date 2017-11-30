Artık liseye giriş sınavında 'ihtiyaç molası' var

Milli Eğitim Bakanı Müşteşarı Yusuf Tekin, yeni liselere giriş sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada öğrencileri sevinderecek bir haber verdi.

90 sorunun sorulacağı sınavda artık daha önce olmayan ihtiyaç molası verilecek. Tekin, "YÖK ile koordineli çalıştık. Liseden üniversiteye geçişte 80 soruluk Temel Yeterlilik Testi (TYT) kurgulandı. Bizde ortaokul öğrencilerine 60 soru soralım dedik. Fakat YÖK soru sayısını değiştirince biz de uyumlu şekilde 60'dan 90'a çıkardık.

"12-13 YAŞINDA ÇOCUKLAR İÇİN UZUN BİR SÜRE OLABİLİR"

Soru başına 1.5 dakikalık bir süre tanımlıyoruz. 12-13 yaşlarında bir çocuk için uzun bir süre olabilir. Sınavı farklı iki oturum gibi değil ama arada kısa bir ihtiyaç molası verecek şekilde organize edeceğiz." dedi.